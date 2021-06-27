В Индии у летучих мышей нашли смертельно опасный для людей вирус

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Ученые из Национального института вирусологии Индии впервые выявили вирус Нипах у летучих мышей в штате Махараштра, сообщает РИА Новости.

ВОЗ называет вирус, который обычно обнаруживается у летучих лисиц и мышей, одним из самых опасных в мире. Он передается людям, съевшим фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного. Ни лекарств, ни вакцины от такого вируса не существует. Уровень летальности от него достигает от 40 до 75%.

В Индии было уже четыре вспышки этого заболевания – в 2001, 2007, 2018 и 2019 годах. По словам ученых, с марта 2020 года исследованы образцы 80 мышей видов Rousettus leschenaultii и Pipistrellus Pipistrellus, живущих в пещере Махабалешвара. У них обнаружили РНК и антитела к вирусу Нипах.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявляла, что новая разновидность "индийского" штамма коронавируса "Дельта плюс" является более заразной и наиболее опасна для людей в возрасте от 20 до 49 лет. В четверг, 24 июня, в Индии зафиксировали первую смерть зараженного этим штаммом. Погибший не был вакцинирован.

