Первая смерть зараженного новым штаммом "Дельта плюс" зафиксирована в Индии

15:19
Фото: AP Photo/Manoj Aligadi
В Индии зафиксирована первая смерть зараженного новым "индийским" штаммом "Дельта плюс", сообщает РИА Новости.
Погибший не был вакцинирован. Сейчас в Мадхья-Прадеше обнаружено пять человек, инфицированных вариантом коронавируса "Дельта плюс".
Отмечается, что четыре из пяти человек, образцы которых признали положительными на вариант "Дельта плюс", получили вакцину и теперь здоровы.
"Однако пациент, который не прошел вакцинацию, умер от вируса. Вот почему мы призываем всех пройти вакцинацию", – сообщил министр штата Мадхья-Прадеше Вишвас Саранг.
Смерть заразившейся новым штаммом женщины произошла 23 мая. Отмечается, что правительство следит за ситуацией.
Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным Минздрава, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия коронавируса. Общее число случаев COVID-19 в Индии превысило 30 миллионов. Выздоровели более 29 миллионов, умерли более 391 тысячи, а число получающих лечение снизилось до 627 тысяч человек.
Ранее в Индии выявили новый штамм коронавируса "Дельта плюс" (B.1.617.2.1). По мнению специалистов, именно он мог стать одной из причин второй волны коронавируса в стране.
Позже директор Всеиндийского института медицинских наук Рандип Гулерия заявил, что новая разновидность вируса обладает чрезвычайно высокой заразностью. Кроме того, она устойчива к моноклональным антителам и способна "обходить" иммунитет.
По последним данным, "Дельта плюс" встречается, помимо Индии, в 80 странах, среди которых в том числе США, Великобритания, Япония и Китай.
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