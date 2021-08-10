ВОЗ заявила об обнаружении первого случая заболевания лихорадкой Марбург в Гвинее

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Всемирная организация здравоохранения объявила, что на юге Гвинеи выявлен первый случай заболевания геморрагической лихорадкой Марбург, известной также как "болезнь зеленых мартышек". Заразившийся скончался.

Уточняется, что взятая у него кровь была проанализирована сначала в одной из национальных лабораторий Гвинеи, а затем в Институте Пастера в Сенегале. Оба исследования подтвердили результат.

Как заявил глава африканского представительства ВОЗ Матшидисо Моэти, сейчас организация работает со службами здравоохранения Гвинеи над тем, чтобы как можно быстрее принять ответные меры.

"Мы должны сделать все, чтобы остановить распространение вируса", – приводит слова Моэти ТАСС.

Случай лихорадки Марбург был выявлен в том же районе Гвинеи, где в начале этого года произошла вспышка лихорадки Эбола. Также отмечается, что современная медицина считает, что вирус лихорадки Марбург передается человеку от летучих мышей.

Ранее американские исследователи предупредили об опасности распространения вируса Нипах, который может спровоцировать новую пандемию с 75%-ным уровнем летальности.