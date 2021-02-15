Вирусолог оценил вероятность появления лихорадки Эбола в России

Власти Гвинеи объявили о начале эпидемии лихорадки Эбола на юго-западе страны. Впервые с 2016 года зафиксированы смертельные случаи от этой болезни. Рассказываем, может ли она вырваться за пределы Африки и переступить российские границы.



Фото: AP Photo/Jerome Delay

Африка под угрозой?

По данным министерства здравоохранения Гвинеи, на сегодняшний день от лихорадки Эбола в стране скончались четыре человека. Смертельные случаи зафиксированы впервые с 2016 года.

"Ввиду этой ситуации и в соответствии с международными медико-санитарными правилами, правительство Гвинеи объявляет об эпидемии болезни, вызванной вирусом Эбола в субпрефектуре Гуэке, в префектуре Нзерекоре", – отмечается в заявлении офиса премьер-министра страны в Twitter.

Вирус Эбола впервые зафиксировали в 1976 году. Предполагается, что летучие мыши семейства Pteropodidae – его естественные хозяева. Вирус передается человеку от диких животных и затем распространяется между людьми. Среди симптомов заражения лихорадкой – повышение температуры, мышечные спазмы, головная боль и боль в горле. С развитием болезни у человека наблюдаются нарушения работы почек и печени, в отдельных случаях – внутреннее и наружное кровотечения.

Власти Гвинеи рекомендовали изолировать людей с симптомами Эболы. В Гуэке будет работать центр по лечению заболевших. Через Всемирную организацию здравоохранения Гвинея закупит необходимую вакцину. В январе в ВОЗ сообщали о создании резерва вакцины от Эболы для срочной отправки в страну с зафиксированными вспышками заражения.

Группу экстренного реагирования в Гвинею направит Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) при Африканском союзе. Для эффективной координации мер против Эболы в стране и соседних государствах CDC созовет экстренное совещание совместно с Западноафриканской организацией здравоохранения.

Об Эболе в Гвинее россиян проинформировал Роспотребнадзор. Там отметили, что держат ситуацию на контроле, а также напомнили: специалисты ведомства активно участвовали в ликвидации вспышки заболевания на территории страны в 2013-2016 годах. Тогда в Гвинее возник один из эпицентров Эболы в Западной Африке. Эпидемия унесла жизни более 11 тысяч человек.





из сообщения Роспотребнадзора В Гвинейской Республике специалисты научных организаций Роспотребнадзора сегодня продолжают работу в Российско-Гвинейском научно-исследовательского центре эпидемиологии и профилактики инфекционных болезней. Созданный при участии российского бизнеса госпиталь в городе Киндия готов принимать больных.

В ВОЗ пока подтвердили три смертельных случая заражения Эболой. По их данным, первой жертвой стала медсестра, она умерла 28 января. После похорон симптомы, похожие на лихорадку, проявились еще у шестерых человек. ВОЗ контактирует с соседними странами для подготовки к возможному распространению вируса за пределы Гвинеи, сообщили в организации.

Ранее новые случаи заражения лихорадкой Эбола выявили в Демократической Республике Конго. В Минздраве страны рассказали, что 1 февраля текущего года была обнаружена инфицированная вирусом женщина – жена фермера. Позже она скончалась. В известность были поставлены соответствующие службы ВОЗ. В организации сообщили, что в республике официально стартовала кампания по вакцинации от лихорадки.



Фото: AP Photo/Al-hadji Kudra Maliro

Стоит ли бояться россиянам?

Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в разговоре с Москвой 24 отметил, что Эбола относится к карантинным инфекциям, представляющим исключительную эпидемическую опасность.





Владислав Жемчугов специалист по особо опасным инфекциям Теоретически Эбола может попасть в любую точку на планете. Чтобы этого не допустить, власти объявляют жесткий карантин в районе вспышки инфекции. На территории Гвинеи работает российская лаборатория как раз для того, чтобы остановить Эболу в пределах района ее возникновения.

Согласно международным законам, после объявления эпидемии особо опасных инфекций власти обязаны закрыть на въезд и выезд район заражения, продолжает специалист. По его словам, границы карантинной зоны в этот момент охраняют войска, которые оперативно реагируют на попытки их пересечения.

Одним из переносчиков природно-очаговой инфекции, вызываемой вирусом Эболы, являются рукокрылые животные, отметил доктор медицинских наук. Местное население любит употреблять их в пищу в вяленом виде без температурной обработки. Так вирус передается от животных к человеку, указывает Жемчугов.





Владислав Жемчугов специалист по особо опасным инфекциям Второй фактор, который провоцирует эпидемию лихорадки Эбола – местные обычаи. Люди прощаются с умершими путем объятий усопшего, поцелуев. Через какое-то время заболевает вся деревня.

Профессор кафедры "Вирусология" Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский заявил Москве 24, что эпидемия Эболы в совокупности с пандемией коронавируса несет серьезную нагрузку для системы здравоохранения Западной Африки.

"При этом во время Эболы число смертельных случаев высоко. У коронавируса оно гораздо ниже. В такой ситуации важно помочь пострадавшим странам. От лихорадки Эбола есть вакцина. Кстати, разработанная на той же основе, что и "Спутник V". И в данной ситуации единственный выход – вакцинироваться", – считает Аграновский.

На данный момент у России открыто авиасообщение с Танзанией и Эфиопией. По мнению Аграновского, ограничивать полеты между странами на фоне лихорадки Эбола в Гвинее не имеет смысла.





Алексей Аграновский профессор кафедры "Вирусология" Института имени Белозерского МГУ Во-первых, Танзания находится в совершенно другой части Африки. Во-вторых, у вируса Эбола, ввиду специфики путей передачи, зона распространения ограничена. С учетом таких факторов россиянам бояться этой эпидемии не стоит.

Ранее паразитолог и эпидемиолог, академик РАН Владимир Сергиев рассказал, что при посещении тропических стран можно подхватить целый ряд болезней: от обычной диареи до желтой лихорадки и бешенства.

В связи с этим в Роспотребнадзоре рекомендуют придерживаться ряда правил во время поездок в Африку, Евразию, Южную Америку и другие регионы с экваториально-тропическим климатом. В частности, подвергать тепловой обработке еду, а также применять репелленты и инсектициды для защиты от насекомых.