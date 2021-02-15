Вирусолог оценил вероятность появления лихорадки Эбола в России

Власти Гвинеи объявили о начале эпидемии лихорадки Эбола на юго-западе страны. Впервые с 2016 года зафиксированы смертельные случаи от этой болезни. Рассказываем, может ли она вырваться за пределы Африки и переступить российские границы.
Африка под угрозой?
По данным министерства здравоохранения Гвинеи, на сегодняшний день от лихорадки Эбола в стране скончались четыре человека. Смертельные случаи зафиксированы впервые с 2016 года.
"Ввиду этой ситуации и в соответствии с международными медико-санитарными правилами, правительство Гвинеи объявляет об эпидемии болезни, вызванной вирусом Эбола в субпрефектуре Гуэке, в префектуре Нзерекоре", – отмечается в заявлении офиса премьер-министра страны в Twitter.
Вирус Эбола впервые зафиксировали в 1976 году. Предполагается, что летучие мыши семейства Pteropodidae – его естественные хозяева. Вирус передается человеку от диких животных и затем распространяется между людьми. Среди симптомов заражения лихорадкой – повышение температуры, мышечные спазмы, головная боль и боль в горле. С развитием болезни у человека наблюдаются нарушения работы почек и печени, в отдельных случаях – внутреннее и наружное кровотечения.
Власти Гвинеи рекомендовали изолировать людей с симптомами Эболы. В Гуэке будет работать центр по лечению заболевших. Через Всемирную организацию здравоохранения Гвинея закупит необходимую вакцину. В январе в ВОЗ сообщали о создании резерва вакцины от Эболы для срочной отправки в страну с зафиксированными вспышками заражения.
Группу экстренного реагирования в Гвинею направит Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) при Африканском союзе. Для эффективной координации мер против Эболы в стране и соседних государствах CDC созовет экстренное совещание совместно с Западноафриканской организацией здравоохранения.
Об Эболе в Гвинее россиян проинформировал Роспотребнадзор. Там отметили, что держат ситуацию на контроле, а также напомнили: специалисты ведомства активно участвовали в ликвидации вспышки заболевания на территории страны в 2013-2016 годах. Тогда в Гвинее возник один из эпицентров Эболы в Западной Африке. Эпидемия унесла жизни более 11 тысяч человек.
В ВОЗ пока подтвердили три смертельных случая заражения Эболой. По их данным, первой жертвой стала медсестра, она умерла 28 января. После похорон симптомы, похожие на лихорадку, проявились еще у шестерых человек. ВОЗ контактирует с соседними странами для подготовки к возможному распространению вируса за пределы Гвинеи, сообщили в организации.
Ранее новые случаи заражения лихорадкой Эбола выявили в Демократической Республике Конго. В Минздраве страны рассказали, что 1 февраля текущего года была обнаружена инфицированная вирусом женщина – жена фермера. Позже она скончалась. В известность были поставлены соответствующие службы ВОЗ. В организации сообщили, что в республике официально стартовала кампания по вакцинации от лихорадки.
Стоит ли бояться россиянам?
Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в разговоре с Москвой 24 отметил, что Эбола относится к карантинным инфекциям, представляющим исключительную эпидемическую опасность.
Согласно международным законам, после объявления эпидемии особо опасных инфекций власти обязаны закрыть на въезд и выезд район заражения, продолжает специалист. По его словам, границы карантинной зоны в этот момент охраняют войска, которые оперативно реагируют на попытки их пересечения.
Одним из переносчиков природно-очаговой инфекции, вызываемой вирусом Эболы, являются рукокрылые животные, отметил доктор медицинских наук. Местное население любит употреблять их в пищу в вяленом виде без температурной обработки. Так вирус передается от животных к человеку, указывает Жемчугов.
Профессор кафедры "Вирусология" Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский заявил Москве 24, что эпидемия Эболы в совокупности с пандемией коронавируса несет серьезную нагрузку для системы здравоохранения Западной Африки.
"При этом во время Эболы число смертельных случаев высоко. У коронавируса оно гораздо ниже. В такой ситуации важно помочь пострадавшим странам. От лихорадки Эбола есть вакцина. Кстати, разработанная на той же основе, что и "Спутник V". И в данной ситуации единственный выход – вакцинироваться", – считает Аграновский.
На данный момент у России открыто авиасообщение с Танзанией и Эфиопией. По мнению Аграновского, ограничивать полеты между странами на фоне лихорадки Эбола в Гвинее не имеет смысла.
Ранее паразитолог и эпидемиолог, академик РАН Владимир Сергиев рассказал, что при посещении тропических стран можно подхватить целый ряд болезней: от обычной диареи до желтой лихорадки и бешенства.
В связи с этим в Роспотребнадзоре рекомендуют придерживаться ряда правил во время поездок в Африку, Евразию, Южную Америку и другие регионы с экваториально-тропическим климатом. В частности, подвергать тепловой обработке еду, а также применять репелленты и инсектициды для защиты от насекомых.