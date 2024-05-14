Синоптик: слабые дожди возможны в Москве во второй половине дня

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная с прояснениями погода ожидается в Москве 14 мая, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, слова которого приводит ТАСС.

По его словам, во второй половине дня местами возможны слабые дожди. При этом днем воздух в столице прогреется до 11–13 градусов тепла, в Подмосковье – до 9–14 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду.

Тепло вернется в столицу в середине недели. Уже в среду, 15 мая, ожидается до 16 градусов выше нуля. Осадков не будет. В четверг, 16 мая, ночью будет 4–6 градусов тепла, а днем температура воздуха поднимется до 18–20 градусов.

В пятницу ночью ожидается от 7 до 12 градусов тепла, а днем – от 15 до 20 градусов. Будет облачно с прояснениями, возможны небольшие дожди. В субботу ночью будет 5–10 градусов тепла, днем – 15–20 градусов. Будет облачно с прояснениями, но существенных осадков не ожидается.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что первая декада мая на территории европейской части России стала самой холодной за все время наблюдений.

Однако уже в выходные, 18–19 мая, Москву ожидает солнечная погода и температура до 22 градусов. По словам Вильфанда, осадков в ближайшие дни в городе также не будет.

