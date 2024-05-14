В Москве определены лучшие ИИ-сервисы для лучевой диагностики

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные ученые оценили результаты 2023 года сервисов искусственного интеллекта, работающих в московском здравоохранении. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Лучшие результаты показали сервисы по оценке признаков патологий органов брюшной полости, рака молочной железы, опорно-двигательного аппарата и другие", – указано в сообщении.

Заместитель руководителя департамента здравоохранения столицы Илья Тыров рассказал, что для оценки нейросетей, которые используются столичными медиками, применялась матрица зрелости, которая была разработана специалистами Центра диагностики и телемедицины городского департамента здравоохранения. По его словам, такой инструмент позволяет выбрать врачам для своей работы самые качественные и надежные решения из существующих.

Методология оценки зрелости сервисов искусственного интеллекта была составлена на основе мониторинга качества работы программных продуктов в ходе московского эксперимента по использованию технологий компьютерного зрения в здравоохранении.

Главный рентгенолог Москвы, директор Центра диагностики и телемедицины столичного департамента здравоохранения Юрий Васильев отметил, что при внедрении нейросетей в здравоохранение необходимо делать выбор в пользу зрелых и безопасных решений.

"Мы делаем большой акцент на безопасности тех решений, которые допускаются к работе с данными столичных пациентов: отбираем и контролируем работу всех решений на основе искусственного интеллекта", – подчеркнул он.

Все сервисы, работающие в столице, участвуют в эксперименте по внедрению технологий компьютерного зрения в лучевую диагностику и подвергаются жесткому отбору. К реальным исследованиям сервис допускается исключительно при успешном прохождении отбора и отправляется на доработку в случае некорректных результатов.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что ИИ поможет столичным врачам определять патологии шейного отдела позвоночника. По ее словам, алгоритмы ИИ позволяют увеличить скорость диагностики указанных заболеваний. Врачи, опираясь на предоставленные данные, быстрее формируют заключение.

До этого стало известно, что число лучевых исследований в Москве за прошедший год выросло на 15%. Врачи Московского референс-центра описали 5 миллионов снимков. Благодаря этому время описаний исследований сократилось в 16 раз.