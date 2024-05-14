Движение поездов на станции Котлубань под Волгоградом восстановлено по одному пути

Фото: Западное МСУ на транспорте СК России

Движение поездов на станции Котлубань в Волгоградской области было восстановлено по одному пути. Об этом со ссылкой на пресс-службу Приволжской железной дороги сообщает ТАСС.

В сообщении уточнили, что движение поездов по одному пути было восстановлено в 05:10. Движение было организовано в реверсивном режиме.

Ранее на станции Котлубань Приволжской железной дороги произошел сход вагонов в составе грузового поезда. В РЖД заявили, что это случилось из-за вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.

В МЧС РФ по региону также сообщают, что на станции в поселке Самофаловка на фоне схода вагонов произошло возгорание одной цистерны с дизтопливом и вагона с пиломатериалами, которое было оперативно потушено пожарными расчетами.

До этого на территории подмосковного депо Нахабино электропоезд столкнулся с тепловозом. Пассажиров внутри поезда не было. По факту произошедшего Московско-Ярославская транспортная прокуратура организовала проверку.

Инцидент никак не повлиял на передвижение поездов Рижского направления и МЦД-2. Для оказания помощи на место был отправлен восстановительный поезд со станции Подмосковная МЖД.

