Обществознание исключили из перечня предметов ВПР в 6–7-х классах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Обществознание исключили из перечня предметов всероссийских проверочных работ (ВПР) в 6-х и 7-х классах в 2026 году. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

В ведомстве уточнили, что обязательными предметами для всех параллелей остаются русский язык и математика. Кроме того, перечень предметов для ВПР в 10-м классе дополнила биология.

В общей сложности всероссийские проверочные работы напишут свыше 600 тысяч московских школьников. Работы предстоит написать учащимся 4–8-х, а также 10-х классов. Для четвероклассников они пройдут в письменном виде, а для остальных – в электронном формате.

До проведения диагностик в школах обязательно проверяется работа компьютеров и интернета. Помимо этого, тестируется система видеонаблюдения для исключения возможности списывания.