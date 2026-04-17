Всероссийские проверочные работы напишут свыше 600 тысяч столичных школьников

Всероссийские проверочные работы, которые начнутся в понедельник, 20 апреля, напишут свыше 600 тысяч московских школьников. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Работы предстоит написать учащимся 4–8-х, а также 10-х классов. Для четвероклассников они пройдут в письменном виде, а для остальных ребят – в электронном формате. Такие проверки позволяют родителям и учителям определить уровень знаний и в случае необходимости скорректировать программу.

В пресс-службе столичного департамента образования и науки напомнили, что всероссийские проверочные работы проводятся в стране ежегодно. В Москве это происходит в формате независимых диагностик – система проверяет ответы в автоматическом режиме и отображает результаты сразу с разбором ошибок.

Проверочные работы по русскому языку и математике являются обязательными для всех. Для четвероклассников проводится дополнительная жеребьевка по еще одному предмету – литературному чтению или окружающему миру.

А учащиеся 5, 6 и 7-х классов пишут еще два дополнительных предмета. 8-е и 10-е классы сами выбирают предметы. Результаты будут доступны в личном кабинете "Московской электронной школы".

До проведения диагностик в школах обязательно проверяется работа компьютеров и интернета, а также тестируется система видеонаблюдения для исключения возможности списывания.

20 апреля работу по математике напишут учащиеся 7-х классов. До конца мая школьникам предстоит проверить свои знания по русскому и иностранному языкам, химии, литературе, физике, биологии, обществознанию, географии и истории. Диагностики будут как базовыми, так и углубленными.

Сдача единого государственного экзамена будет начинаться не ранее 1 июня, заявляли в Рособрнадзоре. Такой порядок позволит школам и выпускникам более четко планировать подготовку и проведение выпускных мероприятий. При этом других серьезных изменений в процедуре проведения ЕГЭ в этом году не ожидается.

