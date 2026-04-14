Тренажер для подготовки к ЕГЭ появился на "Госуслугах"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Тренажер для подготовки к ЕГЭ заработал на портале "Госуслуги". Он стал для выпускников удобной возможностью систематизировать знания, отработать решение типовых заданий и снизить уровень стресса перед экзаменом, сообщила пресс-служба Минцифры РФ.

Сервис "Навигатор подготовки к ЕГЭ" работает бесплатно. В нем доступны математика базового уровня и информатика. Благодаря тренажеру учащиеся могут отработать задания к ЕГЭ и посмотреть темы, на освоение и повторение которых стоит обратить внимание. Кроме того, там предлагаются видеоконсультации от разработчиков ЕГЭ с ответами на вопросы о подготовке к экзамену.

Разработкой заданий для сервиса занимаются эксперты из Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

Для того чтобы воспользоваться тренажером, необходимо попросить робота Макса найти "Навигатор подготовки к ЕГЭ", после чего выбрать тренировочный экзамен. Результаты сохранятся и отобразятся в личном кабинете на "Госуслугах".

Ранее в "Московской электронной школе" (МЭШ) открыли доступ к ИИ-помощнику для подготовки к ЕГЭ. Теперь ученики 10–11-х классов смогут перейти из электронного дневника на образовательную платформу "Яндекс учебник" и воспользоваться "Репетитором AI" по математике и информатике.

