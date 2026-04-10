Сергей Собянин: город продолжит развитие платформы МЭШ

Столичные власти намерены продолжать развитие "Московской электронной школы" (МЭШ), являющейся незаменимым помощником более чем 3 миллионов учителей, учащихся и родителей. О планах Сергей Собянин рассказал на своей странице в МАХ.

Как напомнил мэр, электронная библиотека платформы активно пополняется новыми образовательными материалами и становится более удобной для пользователей. Например, теперь сервис предлагает персональные рекомендации, основанные на расписании уроков.

Среди других нововведений прошлого года градоначальник выделил расширенные возможности ИИ-сервиса "Цифровой учитель" по математике, английскому языку, физике и информатике для учеников 5–9-х классов. Помощник анализирует знания ребенка и подбирает упражнения для устранения пробелов в сложных темах.

Выпускникам, в свою очередь, стал доступен ИИ-репетитор "Яндекса" для подготовки к ЕГЭ по математике и информатике. Нейросеть объясняет задания с пошаговым разбором решения.

Также в прошлом году в МЭШ появилась система геймификации в электронном дневнике. Она, по словам главы города, превращает учебные достижения в награды.

Не забыл Собянин упомянуть о созданных возможностях для оплаты кружков и секций через приложение "Дневник МЭШ", а также согласования с родителями выездных мероприятий для детей.

В числе других новинок оказались чат-бот на основе ИИ, помогающий учителям готовиться к урокам, а также раздел в сервисе "Портфолио учащегося", посвященный информации о профессиональных пробах и экскурсиях для девятиклассников.

Помимо этого, платформа МЭШ теперь используется и в столичных колледжах, подчеркнул мэр. Ежедневно к ее сервисам обращаются более 5 миллионов раз в Москве.

"А в регионах МЭШ выступает основой для создания образовательных платформ: уже 6 субъектов Российской Федерации используют ее подсистемы и цифровые сервисы в более чем 4,4 тысячи школ", – заключил Собянин.

В рамках развития "Московской электронной школы" в марте текущего года там появились новые онлайн-курсы для подготовки к ЕГЭ. Пособия охватывают 10 предметов, включая русский и английский языки, литературу, информатику, физику, химию, биологию, географию, историю и обществознание.

Программа включает более 320 видеоматериалов с разбором заданий ЕГЭ. Ученики могут учиться в удобном темпе, изучая теорию и практику. В каждом курсе описаны структура и содержание экзамена, рекомендации учителей, разборы примеров и типичные ошибки.

