В ГД внесли проект о системе учета данных о здоровье спортсменов сборных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Правительство России внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, который предлагает создать информационную систему с данными о состоянии здоровья членов сборных команд России по различным видам спорта. Документ размещен в думской электронной базе.

Изменения предлагается внести в закон "О физической культуре и спорте в РФ". В частности, предлагается назначить Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) оператором федеральной государственной информационной системы "Медицинская информационно-аналитическая система по "Функционированию и ведению электронного регистра состояния здоровья спортсменов сборных команд РФ".

Предполагается, что в нее будут включаться анкетные данные членов национальных сборных, а также сборных субъектов России и федеральной территории "Сириус". Кроме того, в нее включат сведения о состоянии их здоровья и результаты мероприятий медико-биологического обеспечения.

В проекте отмечается, что данные сведения будут относиться к информации ограниченного доступа и подлежать защите.

Ранее сообщалось, что в 2028 году в России планируют внедрить электронные паспорта спортсменов. Ожидается, что такие паспорта сделают спортивную подготовку более эффективной и помогут сохранить здоровье атлетов. Электронные документы сформируют в информационной системе "Спорт", которая является цифровой платформой со сведениями в сфере спорта и физической культуры.

