Захарова заявила, что попытки уравнять агрессора и освободителя противоречат Нюрнбергу

Попытки ряда стран переписать историю и уравнять агрессора с освободителем противоречат решениям Нюрнбергского трибунала. Об этом в беседе с РИА Новости заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с Днем памяти жертв геноцида советского народа.

По словам дипломата, подобные действия оскорбляют память советского народа и идут вразрез с вердиктом Нюрнбергского трибунала, который признал нацистское руководство преступным, а советский народ – пострадавшей стороной и победителем.

Захарова также напомнила, что в ходе Нюрнбергского процесса фельдмаршал Фридрих Паулюс, один из авторов плана нападения на СССР, предоставил исчерпывающие доказательства того, что Вторая мировая война была развязана именно Германией.

Ранее Захарова ответила депутату Верховной Рады Наталье Пипе, публично оскорбившей ветеранов Великой Отечественной войны. Парламентарий разместила в соцсетях фотографию у Музея истории Украины во Второй мировой войне, с которого демонтировали подпись "Их подвиги будут жить вечно". В своем комментарии украинский депутат порадовалась, что "мерзкая надпись" была снята.

При этом под постом собралось множество отрицательных комментариев. Украинцы обвинили депутата в популизме и пренебрежении собственной историей.