Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
02:26

Политика

Захарова заявила, что попытки уравнять агрессора и освободителя противоречат Нюрнбергу

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Попытки ряда стран переписать историю и уравнять агрессора с освободителем противоречат решениям Нюрнбергского трибунала. Об этом в беседе с РИА Новости заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с Днем памяти жертв геноцида советского народа.

По словам дипломата, подобные действия оскорбляют память советского народа и идут вразрез с вердиктом Нюрнбергского трибунала, который признал нацистское руководство преступным, а советский народ – пострадавшей стороной и победителем.

Захарова также напомнила, что в ходе Нюрнбергского процесса фельдмаршал Фридрих Паулюс, один из авторов плана нападения на СССР, предоставил исчерпывающие доказательства того, что Вторая мировая война была развязана именно Германией.

Ранее Захарова ответила депутату Верховной Рады Наталье Пипе, публично оскорбившей ветеранов Великой Отечественной войны. Парламентарий разместила в соцсетях фотографию у Музея истории Украины во Второй мировой войне, с которого демонтировали подпись "Их подвиги будут жить вечно". В своем комментарии украинский депутат порадовалась, что "мерзкая надпись" была снята.

При этом под постом собралось множество отрицательных комментариев. Украинцы обвинили депутата в популизме и пренебрежении собственной историей.

Читайте также


политика

Главное

Почему в России растет число одиноких людей

Особенно остро тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока

В ГД это связали с разрушением института семьи

Читать
закрыть

Реальна ли аллергия на работу?

Речь о "синдроме больного здания": впервые этот термин появился в докладах ВОЗ еще в 1980-х

Однако такая реакция может возникать и из-за психологических проблем

Читать
закрыть

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика