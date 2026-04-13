Решение ФРГ помогать только блокадникам еврейского происхождения является цинизмом, заявила глава МИД России Мария Захарова в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

В 2021 году организация "Конференция по вопросам материальных претензий евреев к Германии" сообщила, что жертвы холокоста, которые пережили блокаду Ленинграда, будут получать от ФРГ пособие в 375 евро ежемесячно. При этом блокадники просили распространить выплаты на всех пострадавших вне зависимости от национальности.

"Более циничного подхода в XXI веке придумать сложно. Мы добиваемся равного отношения к жертвам Третьего рейха", – подчеркнула она.

Кроме того, МИД направил в другие страны ноты с информацией о Дне памяти жертв геноцида советского народа 19 апреля и важности этой даты для сохранения исторической памяти. Захарова отметила, что "чудовищное, международное, основанное на раскачивании исторической памяти поведение агрессивного меньшинства" сделало появление этой даты "буквально необходимым".

Ранее Захарова называла шокирующим отказ немецких властей распространить выплаты на всех блокадников без дискриминации. Она указала, что Германия под надуманными предлогами осуществляет выплаты лишь блокадникам-евреям.

По словам дипломата, подобная политика представляет собой возвращение к той "адской теме сегрегации людей" и преступной логике, которая была движущей силой Второй мировой войны.

