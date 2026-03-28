28 марта, 21:15

Политика

Захарова ответила депутату Рады, оскорбившей ветеранов ВОВ

Фото: ТАСС/AP/Pavel Bednyakov

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила депутату Верховной Рады Наталье Пипе, публично оскорбившей ветеранов Великой Отечественной войны.

"Пипе слова не давали. Извините", – сказала Захарова в беседе с РИА Новости.

Ранее Пипа разместила в соцсетях фотографию у Музея истории Украины во Второй мировой войне, с которого демонтировали подпись "Их подвиги будут жить вечно". В своем комментарии украинский депутат порадовалась, что "мерзкая надпись" была снята.

"Подонки не имеют подвигов", – добавила Пипа.

Под публикацией появилось много негативных комментариев. Украинцы уличили депутата в популизме и в неуважении к собственной истории.

До этого на северо-западе Украины сбросили с постамента памятник советским солдатам. Речь идет о монументе на холме Славы в городе Ровно. Там были демонтированы барельеф и фигуры советских солдат, которые установили здесь около 40 лет назад.

