Потомок Чайковского фон Мекк высказался о решении Киева снести памятник композитору

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Решение о сносе памятника композитору Петру Чайковскому на Украине является вопиющим примером того, что странам нужно задумываться о сохранении культурных ценностей. Об этом заявил потомок русского композитора Денис фон Мекк.

"Это большая часть мировой истории, и мне кажется, что эти действия неразумны в долгой перспективе, и мы должны думать, какую ответственность мы несем за сохранность культурных ценностей перед будущими поколениями", – приводит ТАСС слова фон Мекка.

Министерство культуры Украины одобрило снос памятника Чайковскому в городе Каменка Черкасской области. Помимо этого, в городе также снесут памятники русскому поэту Александру Пушкину, декабристам и посвященную им стелу.

В апреле памятник советским солдатам сбросили с постамента в городе Ровно на северо-западе Украины. Были демонтированы барельеф и фигуры советских солдат, которые установили здесь около 40 лет назад.

Кроме того, украинские власти планируют переименовать еще более 300 населенных пунктов, названия которых, по мнению местного правительства, так или иначе связаны с Россией. Соответствующий проект постановления был зарегистрирован в Верховной раде.