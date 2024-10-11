В Одессе решили поставить охрану возле постамента памятника Екатерине II

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Власти Одессы установили охрану возле постамента памятника Екатерине II на Европейской площади из-за провокаций. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов.

"В последнее время в Одессе произошло несколько провокаций, поэтому мною принято решение, что на Европейской площади будет выставлен вечерний пост, мобильный пост "Муниципальной стражи", – указал он в своем телеграм-канале.

По данным СМИ, ранее женщина попыталась повесить флаг России на постамент снятого памятника российской императрице Екатерине II. После этого ее задержала полиция.

В апреле памятник советским солдатам сбросили с постамента в городе Ровно на северо-западе Украины. Были демонтированы барельеф и фигуры советских солдат, которые установили здесь около 40 лет назад.

Кроме того, украинские власти планируют переименовать еще более 300 населенных пунктов, названия которых, по мнению местного правительства, так или иначе связаны с Россией. Соответствующий проект постановления был зарегистрирован в Верховной раде.

