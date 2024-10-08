РИА Новости: в Одессе пытались повесить флаг РФ на месте памятника Екатерине II

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Женщина в Одессе на Украине попыталась повесить флаг РФ на постамент снятого памятника российской императрице Екатерине II. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные издания.

Уточняется, что инцидент произошел на Екатерининской площади. Сотрудники полиции задержали женщину.

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил ранее, что переименование исторических улиц города "обнуляет" его. Он отметил, что Одесский городской совет примет "все необходимые меры", чтобы сохранить культурный и исторический облик города.

В апреле памятник советским солдатам сбросили с постамента в городе Ровно на северо-западе Украины. Были демонтированы барельеф и фигуры советских солдат, которые установили здесь около 40 лет назад.