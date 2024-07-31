Мэр Одессы заявил, что переименование улиц обнуляет историю города

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Переименование исторических улиц Одессы "обнуляет" город. Такое заявление сделал мэр города Геннадий Труханов в своем телеграм-канале.

Труханов отметил, что Одесский городской совет примет "все необходимые меры", чтобы сохранить культурный и исторический облик города.

Ранее со здания Харьковского академического театра убрали упоминание о поэте Александре Пушкине. Демонтаж монументов, которые имеют отношение к советской истории, а также переименование улиц начались на Украине еще в 2015 году. Тогда в стране утвердили закон о "декоммунизации".

До этого Владимир Путин предложил создать в России парк, состоящий из снесенных на Украине памятников. Он посоветовал отправлять такие монументы в РФ. Президент напомнил, что в Одессе снесли памятник основательнице города Екатерине II.