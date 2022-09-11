РФ будет восстанавливать у себя памятники, демонтированные в других странах – Минобороны

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Заместитель главы Минобороны РФ Дмитрий Булгаков заявил, что Россия будет восстанавливать на своей территории военные памятники, которые были демонтированы в других странах. Об этом сообщает РИА Новости.

"На одном из совещаний у министра обороны было принято решение – восстанавливать памятники на территории Российской Федерации перед сопредельным государством, где их снесли", – сказал Булгаков.

В воскресенье в Ивангороде Булгаков открыл памятник танку Т-34. Монумент создали по инициативе главы Минобороны РФ Сергея Шойгу в ответ на демонтаж аналогичного памятника властями Эстонии.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение завести дело в связи со сносом памятника воинам-освободителям в польском Бжеге.

По данным СМИ, снос монумента профинансировал Институт национальной памяти Польши. Его представитель Рафал Лешкевич отмечал, что данный объект является 24-м из 60, которые определены как подлежащие сносу.