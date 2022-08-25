Бастрыкин поручил возбудить дело из-за сноса памятника воинам-освободителям в Бжеге

Фото: СК РФ

Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение завести дело в связи со сносом памятника воинам-освободителям в польском Бжеге, сообщается на сайте ведомства.

По данным СМИ, снос монумента профинансировал Институт национальной памяти Польши. Его представитель Рафал Лешкевич отмечал, что данный объект является 24-м из 60, которые определены как подлежащие сносу.

В СК подчеркнули, что подобные действия направлены против интересов России в вопросах сохранения исторической памяти о деятельности Советского Союза в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над нацизмом.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи со сносом памятника воинам-освободителям в Риге.

23 августа в рижском парке Победы приступили к демонтажу памятника освободителям Риги. Территорию памятника огородили, натянув между деревьями ленты и разместив заборы.

