Бастрыкин поручил возбудить дело из-за сноса памятника воинам-освободителям в Бжеге

17:24
Фото: СК РФ
Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение завести дело в связи со сносом памятника воинам-освободителям в польском Бжеге, сообщается на сайте ведомства.
По данным СМИ, снос монумента профинансировал Институт национальной памяти Польши. Его представитель Рафал Лешкевич отмечал, что данный объект является 24-м из 60, которые определены как подлежащие сносу.
В СК подчеркнули, что подобные действия направлены против интересов России в вопросах сохранения исторической памяти о деятельности Советского Союза в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над нацизмом.
Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи со сносом памятника воинам-освободителям в Риге.
23 августа в рижском парке Победы приступили к демонтажу памятника освободителям Риги. Территорию памятника огородили, натянув между деревьями ленты и разместив заборы.
В Риге снесли мемориал советским воинам-освободителям
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