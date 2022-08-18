В МИД РФ назвали кощунством снос военных памятников в Прибалтике

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Москва расценивает действия властей Литвы, Латвии и Эстонии в отношении советских военных памятников как кощунство и попытки сведения исторических счетов с Россией, заявил замглавы департамента информации и печати министерства иностранных дел РФ Иван Нечаев. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что "неонацистская вакханалия" в отношении советских мемориалов в прибалтийских странах продолжает набирать обороты.

"Расцениваем такие действия властей Латвии, Литвы и Эстонии как кощунство по отношению к памяти павшим героям и попытку сведения исторических счетов с Россией", – подчеркнул Нечаев.

Представитель внешнеполитического ведомства напомнил, что в 2022 году в этих странах снесли порядка 50 мемориалов советским солдатам, погибшим в годы Второй мировой войны.

16 августа в Эстонии демонтировали памятник танку Т-34, установленный в честь освобождения Нарвы Советской армией в 1944 году. Это был единственный памятник подобного рода из сохранившихся на территории республики. После демонтажа танк перевезли в Эстонский военный музей под Таллином.