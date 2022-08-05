Песков назвал возмутительным решение Эстонии снести советские памятники

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление премьер-министра Эстонии Каи Каллас о необходимости сноса советских памятников. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы, конечно, считаем это возмутительным, война с историей, причем с общей историей и избавлением памятников для тех, кто спас Европу от фашизма, – это, конечно, возмутительно и это не красит никакую нацию", – заявил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что фактически способов воспрепятствовать данному процессу не существует, однако он допустил возможность переговоров российских исторических обществ о вывозе монументов и каких-либо других решениях.

Накануне правительство Эстонии приняло решение об "устранении советских памятников из публичного пространства".

В июне парламент Латвии принял закон о демонтаже мемориалов советским воинам, расположенных на территории страны. Согласно документу, памятник освободителям Риги должен быть снесен до 15 ноября.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров раскритиковал данную инициативу и заявил, что министерство иностранных дел РФ реализует ответные меры на это решение.