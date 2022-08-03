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Политика

17:55

Член ОП оценил планы Латвии уничтожить после сноса памятник освободителям Риги

политика

Фото: ТАСС/Таисия Воронцова

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал слова мэра Риги Мартиньша Стакиса о полном уничтожении памятника освободителям после сноса. Об этом сообщает RT.

По его словам, такое заявление является вопиющим актом русофобии и глумления над памятью советских солдат.

"Если все-таки после демонтажа он будет уничтожен, это большой повод, как мне кажется, разорвать отношения с Латвией", – подчеркнул Данюк.

Член ОП выразил мнение, что в настоящее время нужно создавать карательные механизмы в отношении латвийского государства и всех тех политиков, которые поддерживают это решение.

Ранее сообщалось, что латвийский парламент принял закон о демонтаже мемориалов советским воинам, расположенных на территории Латвии. Согласно документу, памятник освободителям Риги должен быть снесен до 15 ноября.

12 мая Сейм Латвии разрешил снос памятника освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков. Парламент проголосовал за законопроект, прекращающий действие 13-й статьи латвийско-российского договора, обеспечивающего сохранность мемориальных сооружений. Таким образом, юридическое препятствие для сноса было устранено.

Парламент Латвии утвердил закон о сносе памятника Освободителям Риги

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