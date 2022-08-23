В Риге начали сносить памятник освободителям

Фото: РИА Новости/Стрингер
В рижском парке Победы приступили к демонтажу памятника освободителям Риги. Об этом сообщает Delfi.
По данным портала, строители и тракторы прибыли в Пардаугав утром 23 августа. Территорию памятника огородили, натянув между деревьями ленты и разместив заборы.
"У подножия памятника работает экскаватор, который демонтирует ступени. Ему помогает экскаватор поменьше, перевозящий строительный мусор в контейнер", – говорится в сообщении.
У памятника, отметили в Delfi, дежурят сотрудники государственной и Рижской муниципальной полиции.
Ранее парламент Латвии принял закон о демонтаже мемориалов советским воинам, расположенных на территории республики. В соответствии с документом, сносу не подлежат лишь те памятники советским воинам, которые находятся непосредственно на местах захоронений погибших солдат.
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров позже заявил, что МИД РФ продумает ответные меры на решение уничтожить памятник освободителям Риги. Он напомнил, что в середине июля власти Латвии одобрили демонтаж 69 воинских монументов времен СССР, расположенных по всей стране.
Прибалтика решила снести памятники советской эпохи
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