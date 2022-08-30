В МИД РФ пообещали асимметричный ответ на "русофобские действия" Прибалтики

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Россия будет принимать асимметричные меры на действия Прибалтики. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

В министерстве отметили, что речь идет прежде всего о мерах в политике и экономике. При этом в МИД возложили ответственность за происходящее на властей Прибалтики, которые отказываются "понимать, что они делают".

Ранее член Совфеда РФ Ольга Ковитиди заявила, что политика ненависти и вражды, избранная Литвой, Латвией и Эстонией, не может вызывать ничего, кроме чувства отторжения. Она отметила, что население прибалтийских стран уже устало от постоянно навязываемой ему ксенофобии и неошовинизма.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

