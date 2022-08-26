В Совфеде заявили, что политика ненависти стран Прибалтики вызывает отторжение

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Политика ненависти и вражды, избранная Литвой, Латвией и Эстонией, не может вызывать ничего, кроме чувства отторжения, заявила член Совфеда РФ Ольга Ковитиди. Об этом сообщает RT.

"Заявление президента Латвии Эгилса Левитса о необходимости изоляции нелояльных государству россиян лишь усиливает в латвийском обществе эффект сжавшейся пружины", – сказала она.

Ковитиди отметила, что население прибалтийских стран уже устало от постоянно навязываемой ему ксенофобии и неошовинизма.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что в Прибалтике формируются государства неофашистской природы, культивирующие ненависть ко всему русскому. Она подчеркнула, что в Литве, Латвии и Эстонии "продолжает набирать обороты неонацистская вакханалия".