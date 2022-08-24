Политолог оценил идею главы МИД Литвы спрашивать россиян на границе о принадлежности Крыма

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Предложение главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса задавать россиянам при въезде в республику вопрос о принадлежности Крыма лишит туристов желания совершать поездки в эту прибалтийскую страну, заявил политолог Руслан Бальбек. Об этом сообщает RT.
"Люди ездят в Прибалтику отдыхать, а не участвовать в чьих-то политических инсинуациях", – сказал он.
По словам Бальбека, инициатива литовского министра скорее отвечает интересам развития внутреннего туризма России, а не национальной безопасности Литвы.
"В России так много мест, где можно прекрасно отдохнуть, русскую речь все понимают, политических условий не выдвигают. Министр нам четко дал понять, что приличным гражданам в Литве особо делать нечего", – заключил политолог.
Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил впускать россиян в страну только после ответа на вопрос о статусе Крыма. При этом он уточнил, что въезд тех, кто признает полуостров российским, "не соответствует интересам национальной безопасности Литвы".
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