Глава МИД Литвы предложил спрашивать россиян на границе о принадлежности Крыма

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Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил впускать россиян в страну только после ответа на вопрос о статусе Крыма. При этом он уточнил, что въезд тех, кто признает полуостров российским, "не соответствует интересам национальной безопасности Литвы". Об этом сообщает РИА Новости.
Министр также отметил, что Литва может ввести такое правило в одностороннем порядке. По его словам, если бы остальные граничащие с РФ страны присоединились, это было бы "эффективнее".
Ранее в парламенте Чехии заявили, что запрет на выдачу шенгенских виз россиянам необходимо включить в перечень антироссийских санкций ЕС, вводимых в связи с событиями на Украине. В частности, с таким заявлением выступили председатели комитетов по международным делам верхней и нижней палат чешского парламента Павел Фишер и Марек Женишек.
До этого в министерстве иностранных дел Португалии заявили, что правительство страны не поддерживает возможный запрет на въезд в страны ЕС для россиян. Данную инициативу также раскритиковали Греция и Кипр.
Также в министерстве иностранных дел РФ не исключили, что на уровне ЕС будет принято решение прекратить выдавать шенгенские визы россиянам. Замдиректора департамента и печати МИД РФ Иван Нечаев назвал происходящее в данном вопросе политически мотивированной дискриминацией граждан по национальному признаку.
Португалия выступила против запрета на въезд в ЕС для россиян
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