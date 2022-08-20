Какие европейские страны принимают россиян без "шенгена"

В последние недели ходят тревожные слухи о том, что россиянам совсем перестанут выдавать шенгенские визы. Их уже не оформляют Эстония, Латвия и некоторые другие страны, а Финляндия обещает существенно ограничить возможность приема документов у граждан РФ. Сделать визу пока можно через ряд других государств. Также всегда остаются европейские страны, куда не нужен "шенген". Рассказываем, как туда можно сейчас добраться и что посмотреть.

Сербия

В Сербии граждане России могут находиться без визы 30 дней. На более долгий срок придется оформлять национальную – в консульстве вне зависимости от целей поездки. Все ковидные ограничения на въезд были отменены в мае 2022 года.

Сербия прекрасна своими национальными парками и старинными городами. В первую очередь внимания достоин Белград. С набережной Дуная и холма Гардош открываются самые лучшие панорамные виды. Гулять по улочкам столицы и смотреть на различные древности можно бесконечно. Творческие натуры оценят квартал художников Скадарлию, а также этническую деревню Дрвенград, которую построил режиссер Эмир Кустурица.

В стране множество минеральных источников, вокруг которых построены спа-отели и санатории, очень красивая природа и есть отличный горнолыжный курорт – Копаоник. Он весьма привлекателен и популярен в любое время года.

Как добраться: Сербия одна из немногих на сегодняшний день стран, куда можно добраться без пересадок. Прямой рейс до Белграда стоит от 70 тысяч рублей (туда и обратно), с пересадкой – от 47 тысяч рублей.

Черногория

Черногорию давно приметили любители бюджетного пляжного отдыха, и одна из причин тому – безвизовый режим. В 2022 году въехать в страну только с загранпаспортом можно на 30 дней. Ранее срок увеличивали до трех месяцев, но сейчас подобную многократную визу нужно получать в консульстве. С марта этого года все карантинные ограничения сняли, поэтому сертификат о вакцинации или ПЦР-тест при въезде не требуется.

Черногория прекрасна для спокойного пляжного отдыха, в том числе семейного, а также для туристов, которые хотят полюбоваться здешней природой. В городках сохранились средневековые постройки, за самыми красивыми видами лучше отправиться в Котор. Для любителей развлечений и вечеринок – в Будву, а чтобы почувствовать себя немножечко в Италии – в Бар.

Обязательно стоит прокатиться к Скадарскому озеру – самому чистому и большому на Балканах. Помимо шикарных видов, там обитают пеликаны, есть средневековые монастыри, в часть из которых пускают туристов.

Как добраться: до Подгорицы или Тивата можно долететь только с пересадкой в Стамбуле, Белграде или Нур-Султане, стоимость билетов – от 64 тысяч рублей (туда и обратно).

Босния и Герцеговина

Босния и Герцеговина – одно из недооцененных туристических направлений. Во-первых, потенциальных путешественников смущает печальное прошлое страны, а во-вторых, она соседствует с Хорватией и Черногорией, в пользу которых обычно и делают выбор туристы.

Однако здесь определенно есть на что посмотреть, а бояться, напротив, нечего. В стране потрясающе красивая природа, не испорченная пока туристами, и множество исторических памятников. Во время Балканского конфликта разрушено было далеко не все. Например, в столице – Сараево – стоит посмотреть старый город, где сохранились улочки и мечети XIII–XIV веков. Отдельного внимания заслуживают рынки и шумный турецкий базар. Из столицы можно прокатиться по окрестностям, где также живописные горы, долины и водопады, например Кравице.

На границе с Хорватией находится настоящая жемчужина, куда пока не протоптал дорожку массовый турист, – Благай. Это маленький городок, где дома выдолблены прямо в скалах, тут же сохранился монастырь XVI века, а роскошные виды на город и огибающую его реку открываются практически с любой высокой точки.

Гражданам РФ для въезда в Боснию и Герцеговину виза не нужна на срок до 30 дней. Карантинные ограничения отменили полностью в конце мая 2022 года.



Как добраться: самые удобные рейсы до Сараево – с пересадкой в Стамбуле или Дубае (прямых нет), стоимость – от 45 тысяч рублей (туда и обратно).

Кипр

Из-за отсутствия прямых перелетов Кипр временно отменил выдачу электронных про-виз. Но национальный документ сейчас можно бесплатно оформить в консульстве. Для этого понадобится действующий загранпаспорт, фотография 3х4 и бронь отеля или другого жилья. Подтверждение покупки авиабилета официально не нужно, но спросить могут. Ковидные ограничения при въезде полностью отменены с 1 июня.

Кипр в особом представлении не нуждается: его любят за множество шикарных пляжей, ряд из которых отмечен "голубым флагом". Самый популярный курорт – Лимасол, он же считается универсальным – там найдут чем развлечься и семьи с детьми, и любители вечеринок. Курорт Айя-Напа – это местная Ибица, но существенно дешевле. Самым спокойным и по совместительству недорогим курортом считается Ларнака – развлечений там особо нет, но это неудобство компенсируют сравнительно низкие цены на отели и другие услуги.

Как добраться: самые удобные и бюджетные рейсы до Ларнаки – с пересадкой в Ереване. Стоимость билетов – от 42 тысяч рублей (туда и обратно).