Финские визовые центры сократят число временных интервалов для россиян до 500 в день

Фото: depositphotos/dnaumoid
Посольство Финляндии в России объявило, что с 1 сентября в визовых центрах в РФ будут доступны 500 временных интервалов в день для заявлений на получение визы. Об этом сообщает ТАСС.
В диппредставительстве добавили, что лишь 20% из доступных интервалов будут предназначены для выдачи туристических виз.
По информации финского посольства, квоты для заявлений в целях обеспечения функциональности системы могут быть изменены. В настоящий же момент финские визовые центры ежедневно обрабатывают около 1 000 заявлений.
Посольство Финляндии уточнило, что каждое заявление на получение визы будет обрабатываться в индивидуальном порядке.
Ранее министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что выданные финским посольством гражданам России шенгенские визы аннулировать не планируется. Он также добавил, что выдачу туристических виз сократят до 10%.
Финляндия не будет аннулировать уже выданные россиянам шенгенские визы
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: