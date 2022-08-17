Финские визовые центры сократят число временных интервалов для россиян до 500 в день

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Посольство Финляндии в России объявило, что с 1 сентября в визовых центрах в РФ будут доступны 500 временных интервалов в день для заявлений на получение визы. Об этом сообщает ТАСС.

В диппредставительстве добавили, что лишь 20% из доступных интервалов будут предназначены для выдачи туристических виз.

По информации финского посольства, квоты для заявлений в целях обеспечения функциональности системы могут быть изменены. В настоящий же момент финские визовые центры ежедневно обрабатывают около 1 000 заявлений.

Посольство Финляндии уточнило, что каждое заявление на получение визы будет обрабатываться в индивидуальном порядке.

Ранее министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что выданные финским посольством гражданам России шенгенские визы аннулировать не планируется. Он также добавил, что выдачу туристических виз сократят до 10%.

