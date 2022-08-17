Финляндия не намерена аннулировать выданные россиянам шенгенские визы

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Выданные финским посольством гражданам России шенгенские визы аннулировать не планируется, заявил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто на пресс-конференции с главой эстонского МИД Урмасом Рейнсалу.

"Старые визы не трогаем, они еще действительны. В Шенгенской зоне проверки на границах стран отсутствуют. Мы хотим усилить давление, чтобы было больше действий. Это будет обсуждаться на встрече на уровне ЕС в конце августа", – приводит РИА Новости его слова.

Глава финского МИД также добавил, что выдача туристических виз будет ограничена до 10%.

Ранее Пекка Хаависто заявил, что власти Финляндии с 1 сентября снизят в 10 раз количество выдаваемых гражданам России туристических виз.

При этом для российских гражданских активистов и журналистов предлагается ввести новый тип гуманитарной визы для облегчения поездок.

