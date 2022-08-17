В ГД предложили перед заправкой машин в РФ брать с финнов подпись о поддержке спецоперации

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Граждане Финляндии должны перед покупкой бензина в России подписывать документ о поддержке специальной военной операции на Украине. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Максим Иванов.

"Если гражданин Финляндии хочет заправить машину бензином на российской автозаправке, то перед покупкой пусть подпишет документ о том, что он поддерживает Специальную военную операцию на Украине, и категорически осуждает санкции в отношении РФ", – написал он в своем телеграм-канале.

По мнению депутата, такая мера станет симметричным ответом на решение финских властей сократить в 10 раз выдачу виз для граждан России.

Ранее глава финского МИД Пекка Хаависто заявил, что власти Финляндии с 1 сентября снизят в 10 раз количество выдаваемых гражданам России туристических виз.

При этом для российских гражданских активистов и журналистов предлагается ввести новый тип гуманитарной визы для облегчения поездок данной категории граждан.

