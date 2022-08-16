Политолог прокомментировала решение Финляндии сократить выдачу виз россиянам

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Принятое властями Финляндии решение о сокращении с сентября в 10 раз выдачи виз для граждан России будет иметь крайне негативные последствия для экономики страны, заявила профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина.

"И это дополнительный инструмент, как они считают, чтобы разделить российское общество. Попытка внести какой-то разброд и шатание. Это самоубийственная тактика: они готовы жертвовать своими экономическими интересами", – приводит RT ее слова.

По мнению политолога, данное решение преподносится как вынужденная мера в ответ на действия РФ, хотя такую трактовку можно назвать "иезуитской".

"Это оправдание всех своих решений и оправдание негативных последствий, которые будут для населения", – заключила Еремина.

Ранее глава финского МИД Пекка Хаависто заявил, что власти Финляндии с 1 сентября снизят в 10 раз количество выдаваемых гражданам России туристических виз.

При этом для российских гражданских активистов и журналистов предлагается ввести новый тип гуманитарной визы для облегчения поездок данной категории граждан.

