Финляндия сократит в 10 раз выдачу россиянам туристических виз

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Власти Финляндии с 1 сентября снизят в 10 раз количество выдаваемых гражданам России туристических виз, заявил глава финского МИД Пекка Хаависто.
"Ограничения вступят в силу с начала сентября", – приводит ТАСС его слова.
При этом для российских гражданских активистов и журналистов предлагается ввести новый тип гуманитарной визы для облегчения поездок данной категории граждан.
Ранее Пекка Хаависто заявил, что власти Финляндии сократят выдачу туристических виз для граждан России, основная масса будет предоставляться желающим посетить Финляндию по работе или учебе, а также по семейным обстоятельствам.
Финляндия решила выдавать россиянам визы в 5–10 раз меньше
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