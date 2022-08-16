В Финляндии допустили раскол в ЕС из-за идеи Зеленского

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Экс-глава МИД Финляндии Эркки Туомиоя не исключил, что призыв президента Украины Владимира Зеленского прекратить выдачу виз гражданам РФ может привести к расколу в Евросоюзе.

"При рассмотрении вопроса о визовом режиме для россиян ЕС важно прийти к единой позиции. Нарушение единства придется только на руку Путину", – написал политик в Twitter.

Он поддержал канцлера ФРГ Олафа Шольца, который призвал не ограничивать выдачу виз всем гражданам РФ, назвав позицию Германии более обоснованной, чем позицию Эстонии.

Ранее Зеленский заявил, что западным странам необходимо закрыть въезд для всех российских граждан на год в качестве ответной меры против проведения специальной военной операции. По мнению украинского лидера, данная ограничительная мера станет наиболее действенной и даст возможность восстановить статус-кво.

С аналогичным заявлением позднее выступила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Посещение Европы она назвала привилегией, подчеркнув, что это не право человека. Премьер добавила, что, хотя авиасообщение с Россией закрыто, страны Шенгенской зоны выдают визы россиянам, из-за чего бремя несут соседи РФ.

