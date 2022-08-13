В Литве призвали на уровне ЕС запретить въезд россиян в страны сообщества

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Ограничения на въезд граждан России в государства Евросоюза необходимо закрепить на уровне сообщества, заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Литва последовательно выступает за применение санкций к странам, использующим агрессивные действия, и придерживается позиции, что вводимые для них ограничения эффективнее, если действуют на уровне ЕС", – приводит его слова ТАСС.

Министр также сравнил действия Эстонии по запрету на въезд в страну россиянам с шенгенскими визами с принятыми Литвой мерами в отношении граждан РФ в феврале. Уточняется, что тогда Вильнюс решил прекратить выдачу россиянам шенгенских виз.

Ранее МИД Эстонии заявил о решении закрыть границы для граждан России с шенгенскими визами, которые были выданы республикой. Глава ведомства Урмас Рейнсалу сказал, что ограничения не коснутся сотрудников диппредставительств в Эстонии и членов их семей, а также водителей трансграничных фур и автобусов, имеющих право свободного передвижения по законам Евросоюза.

