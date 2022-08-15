Канцлер Германии призвал не ограничивать выдачу виз всем россиянам

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не поддерживает предложение запретить выдачу шенгенских виз всем россиянам.
По его мнению, ситуация вокруг Украины не является конфликтом российского народа. В то же время, отвечая на вопрос о том, что отдельные страны отказываются выдавать гражданам РФ туристические визы и не является ли это признаком ослабления единства в Евросоюзе, Шольц заявил, что "единство ЕС сохраняется".
"Важно, что мы дискутируем, поскольку в демократическом мире нужны дискуссии. Думаю, что в разных странах есть пространство для маневра. Это всегда так. И также приемлемо", – сказал он на пресс-конференции в рамках заседания Северного совета в Осло.
9 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западным странам необходимо закрыть въезд для всех российских граждан на год в качестве ответной меры против проведения специальной военной операции. По мнению украинского лидера, данная ограничительная мера станет наиболее действенной и даст возможность восстановить статус-кво.
Позднее в этот же день с аналогичным заявлением выступила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Посещение Европы она назвала привилегией, подчеркнув, что это не право человека. Премьер добавила, что, хотя авиасообщение с Россией закрыто, страны Шенгенской зоны выдают визы россиянам, из-за чего бремя несут соседи РФ.
12 августа AFP со ссылкой на министра иностранных дел Чехии Яна Липавского сообщило, что Прага намерена инициировать обсуждение запрета на выдачу шенгенских виз для граждан России с представителями других европейских стран в рамках неформальной встречи, которая пройдет в конце августа в чешской столице.
Позднее представители ряда стран ЕС начали заявлять, что их государства рассматривают концепции прекращения выдачи виз россиянам. Так, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил закрепить ограничения на въезд граждан России в государства Евросоюза на уровне сообщества.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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