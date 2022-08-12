Чехия и другие страны ЕС обсудят запрет на выдачу виз для россиян – СМИ

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Председательствующая в Совете ЕС Чехия намерена инициировать обсуждение запрета на выдачу шенгенских виз для граждан России с представителями других европейских стран в рамках неформальной встречи, которая пройдет в конце августа в Праге. Об этом сообщает AFP со ссылкой на министра иностранных дел Чехии Яна Липавского.

По его мнению, полный запрет на выдачу виз россиянам всеми странами Евросоюза может стать "весьма эффективной санкцией" в отношении Москвы.

"В период российской агрессии, которую Кремль продолжает наращивать, не может быть и речи о привычном для российских граждан туризме", – подчеркнул Липавский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западным странам необходимо закрыть въезд для всех российских граждан на год в качестве ответной меры против проведения специальной военной операции. По мнению украинского лидера, данная ограничительная мера станет наиболее действенной и даст возможность восстановить статус-кво.

С аналогичным заявлением выступила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Посещение Европы она назвала привилегией, подчеркнув, что это не право человека. Премьер добавила, что, хотя авиасообщение с Россией закрыто, страны Шенгенской зоны выдают визы россиянам, из-за чего бремя несут соседи РФ.

Позже стало известно, что в Евросоюзе решили обсудить содержание седьмого пакета санкций против России, включая вопрос о прекращении выдачи шенгенских виз.