Финляндия сократит выдачу виз туристам из России

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Власти Финляндии сократят выдачу туристических виз для граждан России, приоритет будет отдаваться заявителям других категорий, заявил министр иностранных дел республики Пекка Хаависто. Об этом сообщает Yle.

"Министерство иностранных дел Финляндии подготовило механизм по ограничению выдачи виз россиянам, согласно которому будет сокращено количество обычных туристических виз", – заявил он.

Хаависто пояснил, что основная масса виз будет предоставляться гражданам России, желающим посетить Финляндию по работе или учебе, а также по семейным обстоятельствам.

Ранее Хаависто сообщил, что прием заявлений на выдачу туристических виз для россиян будет осуществляться только один день в неделю. При этом в остальные дни граждане РФ смогут подавать документы на визу по семейным обстоятельствам, учебе, работе или другим веским основаниям.

Он добавил, что такой подход позволит значительно замедлить процедуру выдачи туристических виз гражданам РФ.