Черногория ограничила безвизовый режим для россиян на летний период

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Правительство Черногории сократило срок безвизового пребывания россиян в стране с 90 до 30 дней, новые правила будут действовать с 1 апреля до 31 октября. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Для пребывания в Черногории свыше 30 дней <...> они (граждане России. – Прим. ред.) должны получить в посольстве Черногории многократную визу на три месяца. Консульский сбор за визу до 90 дней – 60 евро", – говорится в сообщении.

Отмечается, что россияне могут прилететь в Черногорию стыковочными рейсами через Белград, Стамбул или Дубай. Средняя стоимость полета в одну сторону составляет 117,2 тысячи рублей на человека.

Ранее египетские власти отменили штрафы за просроченные визы для российских туристов, не успевших вовремя выехать из страны из-за отмены рейсов. По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, в ведомство поступало много жалоб от россиян из-за просроченных виз, в связи с чем она попросила египетскую сторону о содействии.

