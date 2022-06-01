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За сколько можно отдохнуть на Кипре после отмены ковидных ограничений

На Кипр без ограничений: как теперь получить визу и за сколько можно долететь
туризм

С 1 июня 2022 года все иностранные туристы могут въезжать на Кипр без ограничений: больше не нужны ни сертификаты о вакцинации, ни ПЦР-тесты, а также нет необходимости заполнять "форму здоровья" CyprusFlightPass. Послабления касаются не только тех, кто прилетает на остров на самолетах, но и морских портов. Таким образом, страна возвращается к допандемийным правилам въезда, правда, с некоторыми нюансами. Рассказываем, что теперь нужно, чтобы отдохнуть на Кипре, и сколько это примерно будет стоить.

Турбизнес ждет

Фото: depositphotos/KirillM

Ситуация для турбизнеса на Кипре в последние пару лет сложилась, мягко говоря, непростая. Сначала отельеров, рестораторов и владельцев проката авто подкосила пандемия. В связи с улучшающейся эпидемиологической обстановкой власти страны в апреле пошли на послабления, ожидая увеличения турпотока с мая 2022 года, однако теперь этому помешала уже политическая обстановка в мире. Работники турбизнеса рассчитывали, что ситуацию могут спасти туристы из Великобритании и стран Скандинавии, однако это оправдалось лишь отчасти. Например, отсутствие туристов из России уже ударило по конторам проката автомобилей, так как англичане и скандинавы в большинстве своем не любят кататься по острову, им достаточно отеля по системе "все включено" и пляжа.

Учитывая без преувеличения катастрофичную ситуацию для бизнеса и приемлемую эпидемиологическую обстановку, власти Кипра решили, что начало июня – самое время отменять ограничения, чтобы местный бизнес смог остаться на плаву.

Визовые вопросы

Фото: depositphotos/Grauvision

Консульства Кипра по всей России временно приостановили выдачу электронных провиз. Попасть на средиземноморский остров можно по национальной визе или любому действующему "шенгену".

Национальная виза оформляется в консульстве, для ее получения нужны следующие документы: загранпаспорт (срок действия – не менее трех месяцев с момента окончания действия визы), анкета на английском языке, одно недавнее фото 3×4 на светлом фоне, копия главной страницы загранпаспорта (с фото), подтверждение брони номера в отеле на бланке гостиницы с печатью и подписью менеджера. Для детей – копия свидетельства о рождении и копии виз родителей.

Для граждан РФ визы выдаются бесплатно.

Как добраться, где жить и сколько стоит

Фото: depositphotos/GrinPhoto

Прямых рейсов на Кипр из России пока нет, добраться до острова можно с пересадкой в Стамбуле, Дубае, Каире или Тель-Авиве. Слетать в июле в Ларнаку из Москвы через Каир будет стоит от 55 000 рублей туда и обратно, в июне и августе – примерно те же цены, в сентябре немного дешевле – от 48 000 рублей туда и обратно с пассажира.

"Трешка" в Лимассоле на неделю обойдется от 26 000 рублей за номер на двоих, но таких вариантов мало, лучше рассчитывать на сумму от 40 000 рублей на тот же срок. В Ларнаке цены ниже: апартаменты с одной спальней у моря можно снять от 13 000 рублей на неделю.

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Васильева Екатерина

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