За сколько можно отдохнуть на Кипре после отмены ковидных ограничений

С 1 июня 2022 года все иностранные туристы могут въезжать на Кипр без ограничений: больше не нужны ни сертификаты о вакцинации, ни ПЦР-тесты, а также нет необходимости заполнять "форму здоровья" CyprusFlightPass. Послабления касаются не только тех, кто прилетает на остров на самолетах, но и морских портов. Таким образом, страна возвращается к допандемийным правилам въезда, правда, с некоторыми нюансами. Рассказываем, что теперь нужно, чтобы отдохнуть на Кипре, и сколько это примерно будет стоить.

Турбизнес ждет

Ситуация для турбизнеса на Кипре в последние пару лет сложилась, мягко говоря, непростая. Сначала отельеров, рестораторов и владельцев проката авто подкосила пандемия. В связи с улучшающейся эпидемиологической обстановкой власти страны в апреле пошли на послабления, ожидая увеличения турпотока с мая 2022 года, однако теперь этому помешала уже политическая обстановка в мире. Работники турбизнеса рассчитывали, что ситуацию могут спасти туристы из Великобритании и стран Скандинавии, однако это оправдалось лишь отчасти. Например, отсутствие туристов из России уже ударило по конторам проката автомобилей, так как англичане и скандинавы в большинстве своем не любят кататься по острову, им достаточно отеля по системе "все включено" и пляжа.

Учитывая без преувеличения катастрофичную ситуацию для бизнеса и приемлемую эпидемиологическую обстановку, власти Кипра решили, что начало июня – самое время отменять ограничения, чтобы местный бизнес смог остаться на плаву.

Визовые вопросы

Консульства Кипра по всей России временно приостановили выдачу электронных провиз. Попасть на средиземноморский остров можно по национальной визе или любому действующему "шенгену".

Национальная виза оформляется в консульстве, для ее получения нужны следующие документы: загранпаспорт (срок действия – не менее трех месяцев с момента окончания действия визы), анкета на английском языке, одно недавнее фото 3×4 на светлом фоне, копия главной страницы загранпаспорта (с фото), подтверждение брони номера в отеле на бланке гостиницы с печатью и подписью менеджера. Для детей – копия свидетельства о рождении и копии виз родителей.

Для граждан РФ визы выдаются бесплатно.

Как добраться, где жить и сколько стоит

Прямых рейсов на Кипр из России пока нет, добраться до острова можно с пересадкой в Стамбуле, Дубае, Каире или Тель-Авиве. Слетать в июле в Ларнаку из Москвы через Каир будет стоит от 55 000 рублей туда и обратно, в июне и августе – примерно те же цены, в сентябре немного дешевле – от 48 000 рублей туда и обратно с пассажира.

"Трешка" в Лимассоле на неделю обойдется от 26 000 рублей за номер на двоих, но таких вариантов мало, лучше рассчитывать на сумму от 40 000 рублей на тот же срок. В Ларнаке цены ниже: апартаменты с одной спальней у моря можно снять от 13 000 рублей на неделю.