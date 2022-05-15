Эксперт рассказала о лучших сервисах для бронирования отелей

Booking.com и Airbnb, к которым мы так привыкли, где накопили бонусы и хорошие отзывы о себе, больше недоступны пользователям из РФ. Открыть и посмотреть "меню" по-прежнему можно, а вот забронировать – уже нет. Рассказываем, какими аналогами их можно заменить.



Практически все ресурсы по бронированию жилья работают по одинаковому принципу: выбираешь локацию, даты, номер и количество гостей, затем бронируешь и оплачиваешь онлайн или при заселении. Кстати, определившись с отелем, имеет смысл проверить его во всех агрегаторах, так как кое-где могут попасться эксклюзивные скидки, и вы сможете сэкономить.

Ostrovok.ru

На сегодняшний день это один из самых крупных и популярных сервисов бронирования жилья. В свое время он даже вполне успешно конкурировал с "Booking". Здесь собраны более 1,7 миллиона вариантов туристического размещения – от отелей до гостевых домов и апартаментов. Информация об объектах, как и на всех ресурсах, подробная, есть фотографии и отзывы предыдущих гостей (их довольно много, так как "подтягиваются" с Tripadvisor). Бронь моментальная, оплата на сайте или на месте. Помимо базы отелей, на сайте можно прочитать о разных туристических маршрутах, лайфхаках и новостях туризма.

"Яндекс.Путешествия"

"Яндекс" удобен тем, что на одном сервисе можно найти билеты на самолет, автобус или поезд, и отель, а при необходимости и тур (в коллаборации с Level.Travel). По сути, это не система бронирования, а агрегатор, который ищет и сравнивает предложения с других ресурсов, из которых потом можно выбрать самое подходящее. Так что одним из преимуществ "Яндекс.Путешествий" можно назвать обширную базу, а также возможность использовать систему бонусов "Яндекс.Плюс": их можно потратить на бронирование отеля и затем заработать новые после оплаты.

"Туту.ру. Отели"

"Туту.ру" известен российским пользователям в первую очередь как сервис бронирования билетов. Здесь же можно выбрать отель в России или за рубежом. Фильтры – стандартные, система оплаты – тоже. Помимо этого, сервис предлагает туры в том числе и авторские для любителей нестандартных экскурсий. У сервиса есть мобильное приложение, но пока оно работает только на поиск и бронирование билетов на самолет или поезд.

OneTwoTrip

Еще один сервис, который известен большинству из нас как поисковик авиабилетов, но здесь также можно забронировать отели, экскурсии, билеты на поезда или арендовать авто. Забронировать гостиницу система предлагает напрямую. Из приятного – система накопительных бонусов, единая для всех бронирований (от 5% за каждое), включая билеты на самолет, экскурсии и прочее.

"Суточно.ру"

По сути, это российский аналог Airbnb, который предлагает в аренду частное жилье от собственников. Основная база объектов размещения – Россия, но в последнее время появились также варианты в Белоруссии, Турции, Грузии, Армении, Абхазии и Казахстане. В отличие от "Авито", где тоже в изобилии предлагается частное жилье в аренду, здесь все объявления проверены, а забронировать понравившийся вариант можно мгновенно, не дожидаясь ответа от собственника и не вступая с ним в переписку. На случай конфликтных ситуаций есть служба поддержки, также работает система кешбэк. Кстати, после ухода Airbnb из России сервис активно сотрудничает с блогерами, так что, если повезет, можно поймать щедрую скидку на первое бронирование.

"Куда на Море.ру"

Еще один сервис бронирования жилья у собственников, но на этот раз исключительно на курортах Черного и Азовского морей – Краснодарский край, Крым и Абхазия. В базе около 6 тысяч гостевых домов и квартир, а для экономных сдаются комнаты. Забронировать жилье на сайте не получится, нужно звонить или писать напрямую собственнику, мобильного приложения пока тоже нет.

101 Hotels.com

Сервис для бронирования жилья в России и странах ближнего зарубежья. Помимо отелей, в базе есть санатории, турбазы и пансионаты. Для владельцев карты "Мир" – щедрый кешбэк.

"Мир турбаз"

Это специальный сервис для любителей загородного отдыха. Перечень объектов размещения насчитывает более 5 тысяч баз для туристов, экоотелей и коттеджей. Пока работает только по России.