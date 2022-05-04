Эксперт назвала самые необычные виды туризма в России

Современных туристов сложно удивить. И речь даже не о пакетных турах, о которых большинство искушенных путешественников отзываются в лучшем случае с иронией. Событийный туризм, гастро- и экотуры, которые еще пять лет назад были писком моды, сегодня вряд ли произведут впечатление на опытных любителей путешествий. Рассказываем, что нового и необычного появилось в туристических трендах в последнее время.



Джайлоо-туризм

Это своеобразный микс экстремального и экотуризма, поездки в практически нетронутые цивилизацией уголки планеты. Джайлоо-туризм появился в Киргизии в конце 1990-х годов: тогда один из местных туроператоров начал возить небольшие группы европейских туристов в степи, где проживает только коренное население. Спать им предлагалось в юртах, о мобильной связи, кроватях и прочем комфорте там и не слышали, зато впечатлений от природных красот и местных обычаев – с лихвой.

Слово "джайлоо" в переводе с киргизского означает "высокогорное пастбище", оно и дало название этому направлению в туризме. Штука, бесспорно, интересная: это шанс познакомиться с людьми, в укладе жизни которых ничего не менялось тысячи лет, отключиться от гаджетов и побыть наедине с природой. Однако стоит быть готовым к бытовому дискомфорту, например к отсутствию связи и водопровода.

Куда поехать: в первую очередь на родину джайлоо-туризма в Киргизию, например на озеро Сон Куль. Также можно отправиться в Казахстан на пастбище Кок-Жайляу, где желающих научат правильно пасти овец.

Кинотуризм

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Поехать по местам съемок любимых фильмов и повторить кадры из них – еще один тренд. Москва и Санкт-Петербург – известные "съемочные площадки". В обеих столицах создавали львиную долю советских и российских фильмов, одна только высотка на Котельнической чего стоит. И сами киностудии, и частные гиды организуют целые маршруты "по следам" нашумевших картин, например, в Санкт-Петербурге круглый год водят экскурсии по местам, где снимался "Брат", а в Москве – по местам съемок "Ночного Дозора" Тимура Бекмамбетова. В Ростовском кремле создавали комедию "Иван Васильевич меняет профессию", туда можно приехать с экскурсией или самостоятельно (кстати, в кафе в кремле нон-стопом показывают и сам фильм).

В Териберке (Мурманская область) снимали мрачный и, по мнению некоторых кинокритиков, неправдоподобно тоскливый "Левиафан", в "Ласточкином гнезде" в Крыму – экранизацию романа Агаты Кристи "Десят негритят", а живописнейшие Усьвинские столбы Приуралья стали декорацией к фильму Александра Велединского "Географ глобус пропил" с Константином Хабенским в главной роли.

Дарк-туризм

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Это развлечение для любителей пощекотать нервишки: путешествия по кладбищам, заброшенным психушкам, катакомбам, полям битв и прочим местам, связанным с трагедиями, смертью и мистикой. Поклонники ужастиков отдельно выделяют катастрофический, мистический и кладбищенский туризм. Первое – поездки по местам, где случались разного рода катастрофы, природные или техногенные, второе – посещение объектов с трагической историей или же там, где по легендам водятся привидения, а третье – туры по кладбищам и местам захоронений.

Куда поехать: кладбищенский туризм в Москве популярен давно, экскурсии водят по Новодевичьему и Ваганьковскому, где похоронены многие известные люди. В Петербурге есть маршруты по Смоленскому Лютеранскому кладбищу и Большеохтинскому Георгиевскому, также в Северной столице в Юсуповском дворце можно увидеть экспозицию, посвященную убийству Распутина.

В Магаданской области сохранились руины сталинских лагерей, а в поселке Ягодное можно посетить музей ГУЛАГа.

Болотинг

Болотинг – это трекинг для тех, кто не боится комаров и труднопроходимых мест, потому что гулять предстоит по болотам. Казалось бы, что там может быть привлекательного? На самом деле, там можно увидеть цветущие кувшинки и другие растения, а также животных, которые не встречаются в другой местности. Главное – взять с собой сопровождающего, который хорошо знает местный ландшафт и потенциально опасные места, не забыть непромокаемую обувь и защиту от кровососущих, а также палку, чтобы было удобнее пробираться через заболоченную местность.

Куда поехать: ближе всего к Москве находится орнитологический заказник "Журавлиная родина" (Талдомский и Сергиево-Посадский район, посещение парка по предварительной заявке), где в свое время любил гулять Пришвин. Также много красивых болот в Новосибирской области – знаменитые Васюганские, в Карелии – Водлозерский парк и в Калининградской области – Большое Моховое болото.

Астротуризм

Пожалуй, это самый романтичный туризм – путешествия для наблюдения за звездным небом. Как известно, звезды хорошо видны в отдалении от больших городов, где не мешает иллюминация. Лучшим местом в мире для лицезрения ночного неба считается пустыня Атакама в Чили, но можно найти подходящие смотровые площадки и поближе.

Для хорошего обзора должны совпасть два главных условия: никакого искусственного света и ясная погода. Чаще всего все это случается в горных регионах – на Кавказе, в Крыму и на Алтае. В Крыму астротуры уже поставлены на поток, там организуются экскурсии в Крымские горы, во время которых можно не только посмотреть на небо, но и послушать лекции по астрономии и сходить в местные обсерватории, например в Крымскую астрофизическую в Бахчисарайском районе. Есть также специальные выезды в места, где лучший обзор на лунное или солнечное затмение.