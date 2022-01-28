Какие сувениры привезти из регионов России

Из поездки всегда хочется привезти родным и друзьям каких-нибудь гостинцев. Сложность состоит в том, чтобы выбрать подарок, который бы на самом деле обрадовал: был вкусным, полезным или смешным, а не повис мертвым грузом на холодильнике. Тревел-обозреватель Екатерина Васильева рассказывает о самых необычных находках из российских регионов.

Санкт-Петербург

Помимо шарфа "Зенита" и футболки со Шнуровым, из Петербурга можно привезти посуду Императорского завода (ее еще называют Ломоносовский фарфор), а в музеях стоит обратить внимание на сувенирные лавки, где встречаются любопытные альбомы репродукций картин, копии старинных монет, макеты кораблей и прочее.

В Северной столице особым почтением пользуются коты, которые во время блокады спасли город от крыс, поэтому сувениры с ними можно найти на каждом углу. Лучше выбирать их в маленьких дизайнерских магазинчиках (таких полно в "Новой Голландии" и на "Севкабеле"). Там есть шанс купить что-нибудь небанальное: комиксы, поясные сумки, пауэрбанки и другие штуки с изображениями котов.

Из съестного Питер славится конфетами фабрики имени Крупской, скульптурами из Музея шоколада, пирожными кондитерской "Север" (если довезете – не пожалеете о калориях), а также корюшкой в сезон. Последнюю стоит везти только хорошо упакованной, чтобы не вызвать гнев попутчиков.

Суздаль

Из Суздаля стоит везти медовуху, которую варят на местном медоваренном заводе. В "Торговых рядах" большой выбор самых разных видов напитка: алкогольных и безалкогольных, классических и с травами. Перед покупкой обычно дают попробовать.

Еще одна местная достопримечательность – огурец. В июле во время сбора урожая здесь даже отмечают День огурца. Если везти сам овощ в качестве сувенира как-то нелепо, то варенье из него вполне сойдет за гостинец. В Суздале его варят с лимоном и мятой и уверяют, что при простуде такое лакомство помогает лучше, чем малиновое.

Архангельск

Если говорить о традиционных ремеслах, то в Архангельске это холмогорская резьба по кости. Местные умельцы сооружают картины и скульптуры. В качестве сувенира (кстати, довольно недорогого) подойдут и украшения: колечки, серьги и гребешки для волос. Все это в изобилии можно найти на центральном рынке.

Из Архангельска обязательно нужно привезти северные ягоды. Брусника и морошка в столице стоят немало, да и продаются не на каждом шагу. Еще один съедобный сувенир, который точно долго не залежится, – козули – плоские пряники с жженым сахаром в форме коз, баранов и коров (именно эти животные наблюдали рождение младенца Иисуса). Раньше это было рождественское угощение поморов, а теперь их пекут круглый год.

Астрахань

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Известно, что Астрахань славится бахчевыми развалами, но дегустировать лучше на месте. Менее громоздким сувениром будет варенье или цукаты из арбузных корок. Все это продают вне зависимости от сезона.

Другой местный деликатес – осетрина. В отличие от столицы, купить ее здесь можно за относительно небольшие деньги. Особенно рекомендуем попробовать балык – соленую и после вяленную на солнце спинку осетра.

Астраханцы решили взять от рыб все, используют их не только в качестве еды. Например, из кожи они делают чехлы для телефонов, кошельки, обложки для паспорта и даже обувь. Работа трудоемкая, поэтому эти вещи довольно дорогие.

В октябре в Астрахани стартует сезон продаж изделий из верблюжей шерсти. В местных степях живет самое многочисленное стадо этих животных в России. Ближе к зиме они начинают "делиться" шерстью. Материал очень легкий, так как шерстинки полые внутри, но при этом теплый, некоторые даже говорят о его лечебных свойствах. Носки, свитера, одеяла – все это можно купить.

Екатеринбург

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Екатеринбург не самый популярный город среди туристов, но если уж занесет, ни за что не уезжайте без подарков. Во-первых, Урал славится своими самоцветами. Можно купить украшения из малахита, яшмы, аметиста и других камней. Еще здесь отлично делают валенки – местные говорят, что это не просто теплая обувь, но и оберег от неверных дорог по жизни.

В городе Сысерти делают красивый фарфор, который декорируют крошкой из самоцветов: выглядит дорого, но при этом действительно красиво. В Екатеринбурге он тоже продается.

Что касается местных деликатесов, то самым впечатляющим будет, пожалуй, гигантский лимон весом 1 килограмм из Наровчатского лимонария. Менее экзотично, но тоже вкусно – рябиновые настойки и конфеты "Виват, Россия" в "малахитовых" шкатулках.

Калининград

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Традиционно из Калининграда везут украшения из янтаря. Покупать их лучше всего не в сувенирных лавках и сомнительных развалах, а в магазинах при музеях. Если хочется не только настоящего камня, но и интересную конструкцию, то стоит заглянуть в маленькие дизайнерские лавки. Янтарь при покупке рассматривайте внимательно, в некоторых из них можно обнаружить насекомых или травинки. Такой камень выглядит особенно необычно.

Также из янтаря делают настойки и крошку, чтобы приготовить такой напиток самостоятельно. Еще одна местная достопримечательность – марципан. Его здесь готовят по старинным рецептам, и он считается лучшим в стране.