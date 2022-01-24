Эксперт рассказала, что будет с туризмом в 2022 году

По сравнению с прошлым годом, путешественникам живется, конечно, чуть-чуть получше. Иногда туристам нужно соблюсти массу дополнительных условий: иметь вакцину, ПЦР-тест и заполнить кучу разных бумажек, но тем не менее. Однако пандемия еще не кончилась, правила въезда в уже открытые страны постоянно меняются, а "Омикрон"-штамм угрожает новой волной ограничений. Планировать поездки или пока подождать? Прогнозами поделилась обозреватель туристического рынка Екатерина Васильева.



Что будет с поездками за рубеж?

Абсолютно все специалисты солидарны в том, что перспективы заграничных поездок полностью зависят от развития ситуации с пандемией, спрогнозировать которую невозможно. Новые направления будут открываться неравномерно и практически непредсказуемо. Единственное, на что можно пока рассчитывать, – на Турцию и Египет, которые делают все возможное, чтобы российские туристы продолжали к ним ездить и поддерживать местную экономику.



Полностью выездной туризм в наступившем году не восстановится, это было бы слишком оптимистично, считают эксперты, но также предполагают, что со временем будут введены в обиход международные паспорта вакцинации, что позволит снимать ограничения быстрее. Разумеется, это произойдет только в том случае, если большинство стран сумеет договориться о взаимном признании вакцин.



В мире в целом и в России в частности наблюдается тенденция к дальним путешествиям, которая сохранится и в 2022 году. Люди стали путешествовать реже, и многие хотят уехать подальше, раз уж выдалась такая возможность. Выросли запросы на экзотические страны Южной Америки и Африки, не говоря уже о более-менее привычных Кубе, Мальдивах и Сейшелах.

Продолжают пользоваться популярностью экотуры. Во-первых, это модно, а во-вторых, отдыхать на природе гораздо более безопасно, чем в городах, где всегда сохраняется риск подхватить вирус.

Многих волнует, когда нас наконец пустят в страны Юго-Восточной Азии, но тут все максимально непредсказуемо. Формально многие из них открыты, но правила въезда зачастую так запутаны, что проще поехать куда-нибудь в другое место. В одном Таиланде целых три режима въезда туристов: один – для Пхукета, другой – для Бангкока, для Паттайи – третий – и меняются они довольно часто. Покупать тур заранее в меняющихся условиях большой риск. Открыты также Вьетнам (с недельным карантином и большим списком требований для въезда), а в Южной Азии – Шри-Ланка, которая с января, кстати, упрощает правила въезда: вакцинированные туристы освобождаются от ПЦР-теста.

Что касается Европы, то "Спутник V" там по-прежнему не признали и пока нет никаких гарантий, что ситуация в ближайшее время изменится. Сильно соскучившиеся по Риму и Барселоне россияне вакцинируются "Пфайзером" в Хорватии, Сербии, а с недавних пор это можно сделать и в Турции. Пока немногие готовы на столько телодвижений ради итальянской пиццы, но, по прогнозам экспертов, в 2022 году их станет больше.



Что будет с ценами?

Продажи туров на летний сезон 2022 года уже начались, но спрос пока скромный: люди опасаются строить такие долгосрочные планы. Однако именно сейчас покупать их выгоднее всего: летние туры на 25–30% дешевле, чем будут стоить накануне сезона.

Если не произойдет ничего непредвиденного вроде массового закрытия границ из-за нового штамма – цены вырастут. В первую очередь это произойдет из-за спроса, а во-вторых, из-за изменившихся условий в некоторых конкретных странах. В частности, в Турции планируют восстановить НДС в размере 8% и появится налог на проживание в отеле (плюс еще 2%), а в Египте по указу министерства по туризму и древностям с 1 мая повысят минимальную стоимость проживания в отелях: на 25% – в 5* и на 40% – в 4*.



Что будет с российскими курортами?

По данным Ростуризма, Россия восстановила туристическую отрасль на 80% по сравнению с допандемийными временами. Воистину золотой век для курортов Краснодарского края и Карельских национальных парков. Ростуризм стимулировал граждан кататься по родной стране туристическим кешбэком, даже когда уже открыли Турцию и Египет. Кстати, очередное окно открылось 18 января и можно забронировать тур по России с возвратом 20%. Закроется оно 12 апреля, а поехать в путешествие можно будет до 30 апреля.

Что касается российского туризма, здесь эксперты расходятся во мнениях и прогнозируют два сценария: пессимистичный и оптимистичный. В первом случае доля путешествий по России среди наших туристов снова упадет до допандемийных, когда откроется большинство привычных зарубежных направлений. Во втором случае тенденция 2021 года сохранится, так, как по мнению некоторых туроператоров, внутренний туризм за время пандемии изменился в лучшую сторону и в состоянии выдерживать конкуренцию с Турцией и Египтом.



Что точно сохранится – индивидуальный туризм, путешествия небольшими группами в непопулярные среди массового туриста места: экспедиции, сельский и экотуризм, авторские туры.



Грубо говоря, Анапа вряд ли сможет конкурировать с Антальей, и в олл-инклюзив люди скорее поедут в Турцию, а вот восхождение на Эльбрус или прогулки по льду Байкала – уже совсем другое дело. При любых раскладах держаться на уровне внутреннему туризму придется.