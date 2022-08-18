В МИД не исключили, что ЕС решит прекратить выдавать шенгенские визы россиянам

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россия не исключает, что на уровне Евросоюза будет принято решение прекратить выдавать шенгенские визы россиянам, заявил заместитель директора департамента и печати МИД РФ Иван Нечаев, которого цитирует РИА Новости.

Он также пообещал, что РФ не оставит без должной реакции инициативы некоторых стран ЕС ограничить или прекратить выдачу виз российским гражданам.

По его словам, такие решения всецело укладываются в русло очередной русофобской кампании в отдельных государствах ЕС, инициированной прибалтийскими странами. Происходящее Нечаев назвал свидетельством политически мотивированной дискриминации россиян по признаку национального происхождения.

"Эти шаги не останутся без должной реакции российской стороны", – заявил он, не уточнив, каков будет ответ Москвы на подобные действия западных стран.

Ранее МИД Эстонии объявил о решении закрыть границы для граждан России с шенгенскими визами, которые были выданы республикой. При этом в ведомстве отметили, что в ряде случаев возможны исключения.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что ему трудно представить прекращение выдачи шенгенских виз россиянам. Политик подчеркнул, что граждане РФ не несут ответственности за ситуацию на Украине.

Между тем известно, что в Евросоюзе решили обсудить содержание седьмого пакета санкций против России, включая вопрос о прекращении выдачи шенгенских виз. Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов, комментируя ситуацию, выразил надежду на то, что здравый смысл Евросоюза не позволит развиться идее о невыдаче шенгенских виз россиянам.

