В МИД Португалии выступили против запрета на въезд в ЕС для россиян

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Португалия не поддерживает возможный запрет на въезд в страны ЕС для россиян, заявил официальный представитель МИД этой страны. Об этом со ссылкой на местную газету ECO сообщает ТАСС.

"Португалия считает, что главной целью санкционного режима должна быть российская "военная машина", а не российский народ", – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

При этом в публикации указывается, что Португалия планирует участвовать в обсуждении визовых ограничений против граждан России на неформальной встрече глав МИД Евросоюза, которая пройдет в конце августа в Праге, чтобы способствовать выработке "единой позиции" стран ЕС.

Возможное введение запрета на выдачу туристических виз россиянам не поддержали Греция и Кипр. По данным газеты Politico, греческие чиновники также не рассматривают возможное изменение статуса российских виз.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ не исключили, что на уровне ЕС будет принято решение прекратить выдавать шенгенские визы россиянам. Замдиректора департамента и печати МИД РФ Иван Нечаев назвал происходящее в данном вопросе политически мотивированной дискриминацией граждан по национальному признаку.

