ЕС вряд ли примет решение о запрете виз для россиян – СМИ

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Решение о том, чтобы запретить выдачу виз гражданам РФ, могут не согласовать в Евросоюзе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

Принятие решения может осложниться экономическими, политическими и географическими факторами, сообщил телеканал. Например, некоторые страны считают Россию важной частью региона. Кроме того, они бы хотели поддерживать со страной взаимоотношения после завершения спецоперации на Украине, добавили в СМИ.

Поэтому некоторые государства выступают против согласования подобного решения.

Ранее заместитель директора департамента и печати МИД РФ Иван Нечаев заявил, что Россия не исключает, что на уровне Евросоюза будет принято решение прекратить выдавать шенгенские визы гражданам страны. Происходящее в вопросе ограничений выдачи виз россиянам Нечаев назвал политически мотивированной дискриминацией граждан по национальному признаку.

До этого Эстония ограничила въезд в страну и выдачу виз для россиян.

С 18 августа подать заявление на получение визы смогут только те граждане РФ, которые хотят посетить Эстонию, чтобы навестить близкого родственника (мать, отца, сына или дочь), имеющего эстонское гражданство или долгосрочный вид на жительство в стране, а также работающие в республике дипломаты и их родственники, работники, занимающиеся пассажирскими перевозками и международной торговлей.