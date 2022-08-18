В ГД оценили решение Эстонии по поводу виз для россиян

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Замглавы комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов и член комитета по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев выразили уверенность в отсутствии сильного влияния на россиян решения Эстонии по поводу виз, сообщает RT.
"Эстония от этого проиграет намного больше. Наши граждане ничего не потеряют от того, что не будут туда ездить", – заявил Кривоносов.
По словам депутата, кроме этой страны, есть и много других интересных мест, которые являются более доступными и доброжелательными для российских граждан.
"Не считаю, что нужно сильно по этому поводу переживать, а нужно вводить контрсанкции", – отметил он.
Шхагошев, в свою очередь, также заявил, что подобное решение несильно повлияет на россиян. Кроме того, парламентарий указал на то, что Эстония является проводником "провокационных антироссийских планов Вашингтона".
18 августа власти Эстонии ввели ограничения на выдачу виз россиянам и въезд на территорию республики с уже выданным "шенгеном".
Отмечалось, что подать заявление на получение визы смогут только те граждане РФ, которые хотят посетить Эстонию, чтобы навестить близкого родственника (мать, отца, сына или дочь), имеющего эстонское гражданство или долгосрочный вид на жительство в стране, а также работающие в республике дипломаты и их родственники, работники, занимающиеся пассажирскими перевозками и международной торговлей.
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